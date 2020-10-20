Вот такая любовь: Илона Гвоздева показала трогательное фото крошки-сына с дочуркой

Илона Гвоздева показала, как ее дочка любит братика

Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, теперь у участницы шоу "Танцы со звездами 2020" двое детей – дочь Валерия и сын Доминик. Счастливая мама в сторис своего Instagram показала трогательные снимки, показывающие, что малыш приносит радость не только маме, но и остальным членам семьи.

Так, на одном из фото дочь Илоны лежит рядом с братиком и улыбается. "Вот такая любовь каждый день", - написала Гвоздева подпись к снимку. Малыша молодая мама пока не показала, прикрыв лицо малютки стикером-сердечком.

Илона Гвоздева показала мужа и сына (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Также Илона показала, как ее супруг гуляет с сыном. "Отец доволен больше, чем сын", - подписала Илона изображение, как папа везет коляску с крошкой-Домиником.

Напомним, что муж Илоны Иван Хомячук – владелец кейтерингового агентства. Хореограф всегда удовольствием делится нежными семейными и признается, что быть мамой для нее – огромное удовольствие.

Напомним, что недавно Джамала растрогала семейным счастьем и сделала признание о сыночке.