Такая сильно красивая: Юлия Санина показала, как выглядит в обычной жизни
Певица показала, как выглядит в обычной жизни
Юлия Санина всегда выглядит стильно. Благодаря стилистам и визажистам проекта "Танцы со звездами 2020", зрители привыкли видеть свою любимицу "при полном параде" - яркий макияж, укладка, костюмы. Юлия щердо делится снимками с подписчиками своего Instagram, удивляя их все новыми и новыми образами, и признается, что обожает перевоплощаться.
Но ничто человеческое звезде не чуждо, поэтому Санина не скрывает и повседневного макияжа, точнее - практически полного его отсутствия. Певица порадовала поклонников трогательным селфи, она сидит в свитшоте без прически, с чистой кожей практически без косметики и нежно улыбается.
Юлия Санина тронула красотой и строчками (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
"Привіт!..
Ми не бачились
Цілу вічність,
Коли ці планети
Лягли між нами,
Коли ти забув
Залишити номер,
Коли я навідувалась
До твоєї мами,
Аби мати ілюзію,
Що ти поряд!..
Привіт!
Ми не бачились
Цілу вічність,
Я почала забувати
Риси твого обличчя,
Домалювала родимки,
Яких не було...
Ти летів на Марс
І ще трохи вище,
Я спускалась знов
У німе метро...
Бувай...
Ми не бачились цілу вічність,
Твій стрімкий політ -
Чистий, незбагненний...
Ти летів на мить,
А не на сторіччя.
Розкажи тепер:
Чи Земля космічна?..
Чи вона, як лід?..
Чи Земля зелена?..
Бувай...
Ми не бачились цілу вічність,
Я згадала риси твого обличчя...
Ти сказав,
Що серце живе твоє там,
Де зорепад більш, ніж епічний.
Там мене нема...
Ти все більше є...
Залізна Ластівка", - написала звезда под снимком.
"Ці рядки просто неймовірні. А взагалі кожна ваша пісня, кожен вірш залишаються під скронями моїми назавжди. The Hardkiss - це любов на все життя", "Доброе утро. Боже, обожаю твои стихи. Спасибо!", "Такая сильно красивая", - написали растроганные таким искренним постом поклонники.
Напомним, Юлия показала, как выглядела 9 лет назад. Девушка носила дреды, вызывающе яркий макияж и черные ногти.