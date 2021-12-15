Такая взрослая уже: Вера Брежнева показала 12-летнюю дочь-именинницу
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - мама двоих дочерей. Младшей Саре 14 декабря исполнилось 12 лет и певица трогательно поздравила ее в сети, а также показала, как выросла девочка.
На своей странице в Instagram супруга Константина Меладзе опубликовала милый видеоролик, в котором собрала фото и видео малышки с младенчества до сегодняшнего дня.
На кадрах новорожденная Сара стремительно превращается в прекрасную, стройную девушку, очень похожую на свою маму.
"12!!! День Рождения нашей любимой девочки - наш большой праздник! Сара", - пописала пост Брежнева, сопроводив его сердечками.
Стоит отметить, что на новых фото девочку не узнать - Сара позировала в стильных нарядах, а также с ярким макияжем. Поклонники присоединились к поздравлениям, многие также написали, что девочка выглядит очень взросло для своих 12 лет.
- Какая красотка интересная получилась
- Омг!!! Какая красавица и такая взрослая уже
- Поздравляю!!! Красотка такая
- Ого! 12! Я в 12 в куклы играла. обалдеть!
- Ого! Так выглядеть в 12, я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила
- Зачем дети выглядят старше своих лет?
- С днём рождения! Красавица, вся в маму
- Вот это Сара, так выросла, превращается в прекрасную девушку
- С Днём рождения, Вера, Вашу взрослую и красивую девушку
- Такая красотка выросла!!! Поздравляю!
- С именинницей! Красивая и стильная!!! ух держитесь женихи
- Капец девчонка выросла
Отцом младшей дочери Сары является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Сейчас девочка живет с мамой и ее нынешним мужем Константином Меладзе.
Напомним, ранее Вера Брежнева сделала признание о материнстве в 19 лет - тогда артистка родила первую дочь Соню.