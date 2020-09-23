Такая же, как и в 20: Риз Уизерспун доказала, что практически не изменилась за 24 года

Поклонники хотят знать ее секрет

Риз Уизерспун запостила новое фото из личного архива, которое заставило сеть призадуматься: а не остановила ли она время? Знаменитая голливудская блондинка позирует вместе с известным американским комиком Полом Раддом. Обе звезды выглядят совсем юными, что не удивительно: Риз на то время было 20, а Полу – 27. "Подождите минуту… Неужели мы с Полом делаем селфи в 1996-м году?", – написала Уизерспун, известная своим искрометным чувством юмора.

Архивное фото Риз (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Поклонники больше всего изумились то факту, что Риз и Пол остаются такими же вечно молодыми уже много лет. "Как вы оба можете оставаться такими же 24 года спустя? Я хочу знать ваш секрет", "Вы оба такие же! Как?", "У этого мужчины просто нет возраста! Это сумасшествие", "Почему этот мужчина не стареет?", "Вы оба Бенджамины Баттоны Голливуда", "О боже, ты выглядишь на 14", "Вы оба не стареете с 1996-го года", "Я думал, это Ава", "Это фото, возможно, сделано вчера", – не могут остановиться фанаты…

Риз на "Эмми" (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Также ранее Риз запостила фото в изысканном вечернем образе. Его голливудская актриса подобрала для ежегодной церемонии премии "Эмми-2020", которая проходила из-за пандемии в онлайн-формате. Черное платье с внушительным декольте и бантами на плечах дополнили утонченные украшения. Завершали лук укладка с легкой волной, а также макияж с акцентом на красные губы. Актриса собрала массу комплиментов от фанатов и модных критиков.

Дочь Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, в сети часто сравнивают Риз и ее 21-летнюю дочь Аву. Мама и дочь отличаются необычайной схожестью, что невероятно умиляет фанатов.