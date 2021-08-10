Таких нет во всей вселенной: MONATIK чувственно поздравил жену с юбилеем
Музыкант, певец и хореограф Дмитрий Монатик (MONATIK) поздравил жену с днем рождения трогательным стихотворным признанием в любви. 10 августа Ирине Демичевой исполнилось 35 лет.
На своей странице в Instagram артист разместил короткий черно-белый видеоролик с недавней фотосессии с супругой.
Свои чувства Дмитрий традиционно выразил в трепетном стихотворении, посвященном любимой. Он отметил, что ему с ней очень повезло, ведь таких больше нет.
"Я хотел бы, чтобы каждому так повезло!
Чтобы крылья порхали штормам назло.
Чтобы чувства кипели, как в лучшем кино.
Чтобы по бездорожью идти заодно.
Чтобы смехом укутаны стены родные
были все звонче, как бы не били…
Новости, день за днём, самые злые,
исчезли с лица земли, ведь так вместе решили.
Чтобы времени не было чужим, этим, в жизни.
Чтобы в унисон останавливать ливни.
Чтобы падать только в любовь, как обычно,
привычно, осознано, категорично.
И чтобы не осталось совсем… ни минуты,
мыслям, которые в серость укутаны.
Сырость на пламя, скверность на смелость, страх на страсть
менять чтобы хотелось!
Как же мне повезло, ты такая одна!
Я думаю с трепетом, так осторожно!
Ведь даже в беде… даже на дне.
Свою половину найти все же можно!
И выпорхнуть выше, чем можно представить,
И выдохнуть груз, вдохнуть полные легкие…
любить так, чтобы не было с чем сопоставить…
Чистую душу, мечтая набросками…
Кто-то лезет на дно и понять не дано
И простое и сложное — это Искусство.
Ты такая одна
И мне так повезло,
Но желаю я каждому…
понять эти чувства!
Кто-то сдался давно, почем зря я считаю.
Все разбазарил и на душе пусто…
Я особенно остро сейчас понимаю,
Что тоже, легко мог примкнуть в ряды грустных…
Но мне так повезло…
Ты такая одна…
Я только с тобой познал эти чувства…
С днём рождения, моя любимая, единственная Таких нет во всей вселенной!!!" - написал Монатик.
Его слова растрогали поклонников до слез и они активно присоединились к поздравлениям в комментариях.
К слову, на днях звездная семья отправилась на отдых в теплые края, однако куда именно, пока держит в тайне. Оттуда исполнитель уже успел очаровать фанов фотографиями своих подросших сыновей Даниила и Платона, а также милым семейным снимком.
Дмитрий Монатик покорил семейными снимками с отдыха (фото: instagram.com/monatik_official)
Напомним, ранее MONATIK поздравил любимую с "чугунной" свадьбой и показал их первый поцелуй. Пара отпраздновала 6-летнюю годовщину брака.