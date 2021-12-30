В такси, под метро на "Лесной": Ivan NAVI вспомнил курьезы в новогоднюю ночь

Украинский певец Ivan NAVI (Иван Сяркевич) поделился забавными историями о встрече Нового года в необычных местах, ведь артистам далеко не всегда удается застать главный праздничный миг и бой курантов в кругу семьи и друзей с бокалом в руке - дата "подвязана" под выступления на сцене, и порой можно банально не успеть доехать до заведения.

Вот такие ситуации случались и с Иваном, о чем певец рассказал за кулисами Improv Live Show, что выходит на "Новом канале".

Так, однажды артист на заре карьеры спешил в новогоднюю ночь в одно из заведений, куда его пригласили выступить к празднику. Своей машины у него тогда не было, и пришлось вызывать такси.

"Помню, что была лютая зима, метели, поэтому водитель очень медленно ехал. В один момент я понял, что уже почти 00 часов, а я еду. Так и встретил Новый год в такси", - вспомнил былое Ivan NAVI.

Ivan NAVI (фото: пресс-служба "Нового канала")

Между тем, это не единственная история Ивана, связанная с транспортом в праздничную ночь под Новый год.

"Я не помню, почему очутился в новогоднюю ночь в метро. Еще и не на центральных станциях, а где-то на "Лесной"", - рассказал он.

И вот в памяти отложилось, что почти в полночь он выбежал из метро, ​​чтобы не встретить Новый год под землей.

Ivan NAVI вспомнил курьезные случаи о встрече Нового года в необычных местах (фото: пресс-служба "Нового канала")

"Смотрю на часы, а там как раз двенадцатый. Жесть!" - поделился Ivan NAVI в закулисье проекта Improv Live Show, которое ведет Александр Педан с талантливыми импровизаторами.

Но при этом артист признался, что на самом деле "кайфует от своего ритма жизни, выступлений, концертов, и получает колоссальное удовольствие".

Ivan NAVI с командой проекта Improv Live Show (фото: пресс-служба "Нового канала")