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Талантливая, как мама: Лилия Ребрик умилила сеть работой своей дочурки

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 11:01
Талантливая, как мама: Лилия Ребрик умилила сеть работой своей дочурки Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лилия Ребрик обожает своих дочурок, недавно ведущая поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и малышки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка".

А теперь Лилия в своем микроблоге показала, как старшая дочь Диана работает на съемочной площадке. По признанию ведущей, ее саму на роль в этом проекте не утвердили, так что малышка в какой-то мере обошла свою знаменитую маму.

"Дивіться прем’єру чотирисерійного фільму "Верная подруга". Моя @diana_wild_dyka там зіграла одну з ролей. Пишаюся! Лечу додому дивитися... P.S. До речі, на роль мами Діани в цьому ж кіно мене не затвердили. Вірю, що колись ми з нею зустрінемося на одному знімальному майданчику", - написала Лилия.

Талантливая, как мама: Лилия Ребрик умилила сеть работой своей дочуркиТалантливая, как мама: Лилия Ребрик умилила сеть работой своей дочуркиТалантливая, как мама: Лилия Ребрик умилила сеть работой своей дочуркиЛилия Ребрик гордится дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Дуже подобається ваша дика сімейка. Діана велика молодчинка. Підростає достойна конкурентка, (бо ви, Ліля, незамінна). Хай щастить", "Молодчинка, дуже гарно виконала роль. У талановитих батьків - талановиті діти", "Красунечка", - написали поклонники в комментариях.

Напомним, что недавно Лилия Ребрик шокировала фанатов натуральной красотой: ведущая показала, как выглядит на бекстейдже: сдержанный макияж и свежесть Лилии привели фанатов в восторг - они сравнили ее с младшей дочерью.

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