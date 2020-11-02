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Танцует как Мейхер: вылет Фреймут с "Танцев со звездами" вызвал скандал

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 17:13
Танцует как Мейхер: вылет Фреймут с "Танцев со звездами" вызвал скандал Ольга Фреймут и Илья Падзина (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина в последнем эфире

"Танцы со звездами" в последнем 10 эфире от 1 ноября показали невероятное шоу с обменом партнерами, загадками и перевоплощением в мистических персонажей. Проект покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина, хотя с Олей и танцевал в этот раз Дмитрий Дикусар.

И хотя судьи назвали фокстрот телеведущей и ее пантера одним из лучших с начала сезона, это их не спасло. В сумме судейских и зрительских голосов они набрали наименьшее количество баллов, оказавшись внизу турнирной таблицы. Причем им даже не пришлось танцевать "за жизнь".

Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар перевоплотились на паркете в Панночку и Хому из гоголевского Вия. И не удивительно, ведь вечер "Танцев со звездами" был посвящен Хэллоуину.

Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар, фокстрот (видео: YouTube/Танці з зірками)

Поклонники шоу разделились на два лагеря. Одни Олю поддержали, а другие вздохнули с облегчением, когда она покинула проект.

  • "Дикусар - Бог танца! Оля - танцевальное недоразумение... Как можно так неэстетично падать и валяться, именно не лежать, а валяться...
  • Наконец-то Фреймут домой, наше терпение лопнуло.
  • С Димой и дерево затанцевало бы. Не зря его называют богом танца.
  • Оля, танцы это не ваше, дети танцуют лучше, наконец без вас", - пишут комментаторы.

Многие все же Ольгу Фреймут хвалили:

  • "Классно станцевали! Очень номер мне понравился! Дмитрий вообще супер! Но и Ольга здесь умничка. И поддержка получилась
  • Оля танцює‚ так як Надя Мейхер. Але Олю критикують
  • Восхитительный танец. Фреймут стала намного лучше танцевать! Почти как Санта и Санина".

Отметим, что Екатерина Кухар в последнем эфире назвала одних из претендентов на суперфинал. Судья "Танцев со звездами" сказала, что увидела лучший вальс за весь сезон.

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