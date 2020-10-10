Танцы со звездами 2020: названо имя главного неудачника 7-го эфира

Танцы со звездами в новом эфире решат судьбу еще одной пары

Танцы со звездами 2020 в новом седьмом выпуске 11 октября покажут на паркете страстные латиноамериканские номера. Тем временем специалисты на основе ряда анализов вычислили, у кого из звездных участников меньше всего шансов дотянуть до восьмого эфира.

Так, согласно данным букмекерской конторы, главным неудачником седьмого эфира станет актриса Дарья Петрожицкая, которую не так давно раскритиковали за нелепый стриптиз по мотивам "Девяти с половиной недель".

Немного шансов на попадание в следующий этап шоу-конкурса и у лидера группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца. Невысоки ставки и на Позитива, экс-участника "Время и стекло".

Коэффициенты ставок на выбывание из 7-го эфира Танцев со звездами:

Сергей Танчинец: Да 3.3;

Позитив: Да 3.3;

Дарья Петрожицкая: Да 3.3;

Ольга Фреймут: Да 7.0;

Сергей Мельник: Да 7.0;

Юлия Санина: Да 15.0;

Санта Димопулос: Да 20.0;

Надежда Мейхер: Да 20.0.

Отметим, что букмекеры все же иногда ошибаются. Так, неделю назад у Тараса Цымбалюка, который вместе с Яной Заец покинул проект, были средние коэфициенты. Но их танец, оценки судей и зрителей решили судьбу актера и танцовщицы 4 октября.

Будут ли танцевать Олег Винник и Алена Шоптенко, которых дисквалифицировали за два пропуска из-за коронавируса, 11 октября зрители узнают уже во время прямого эфира.

А вот несколько эфиров назад букмекеры точно спрогнозировали вылет рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

Ранее мы писали, какие еще сюрпризы приготовили украинскому зрителю организаторы "Танцев со звездами".