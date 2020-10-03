Танцы со звездами 2020: в новом эфире появится самый загадочный персонаж

Новый выпуск Танцев со звездами в воскресенье 4 октября будет поражать невероятными тандемами музыкантов и танцовщиков

Танцы со звездами в шестом эфире, который будут транслировать в воскресенье, 4 октября, будет удивлять. Все номера посвятят украинским исполнителям, и на шоу вернутся Юрия Ткач и DZIDZIO. Кроме того, специальным гостем станет самый загадочный персонаж украинского ТВ.

Что еще будет происходить в вечернем показе Танцев со звездами на 1+1 читайте в нашем материале.

Отметим, что на сцене во время выступлений участников будут петь топовые украинские артисты: Тина Кароль, Гайтана, TAYANNA и много других украинских звезд

Что касается танцевальных номеров, то фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук будут танцевать чувственный контемпорари под песню, которую исполнит Тина Кароль, "Вільна".

Звезда "Папика", актриса Дарья Петрожицька этот раз со своим партнером Игорем Гелуненко станцует зажигательную сальсу под музыкальное сопровождение Мишель Андраде "Hasta La Vista".

Сергей Танчинець, фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, вернется к лирическому образу и вместе с партнершей Яной Цибульской исполнит румбу под легендарный хит Скрябина "Люди, как корабли".

Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер признается зрителям о борьбе с депрессией и выполнит вместе с Кириллом Васюком на паркете фокстрот под песню TAYANNA "Чекай". А Санта Димопулос и Макс Леонов зажгут паркет танцем ча-ча-ча под песню Гайтаны "Самотня босса".

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (фото: 1plus1.ua)

Приглашенным судьей нового выпуска станет юморист и звезда одного из прошлых сезонов "Танцев" Юрий Ткач. Встречать пары на балконе будет тоже экс-участник шоу - украинский актер и певец DZIDZIO.

А вот специальным гостем второго эфира станет загадочный персонаж украинского телевидения из нового шоу "Маскарад" - Вареник.

Шестой эфир Танцев со звездами можно будет увидеть в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1". За любимых участников следует отдавать голоса, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении "1plus1.video".

Напомним, что в минувшее воскресенье по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

А в воскресенье выступление продолжат 10 пар:

Юлия Санина и Дима Жук,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Ольга Фреймут и Илья Падзина,

Сергей Танчинець и Яна Цибульская,

Тарас Цимбалюк и Яна Заец,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Позитив и Юлия Сахневич,

Олег Винник и Елена Шоптенко.

Ранее мы писали, что Влад Яма прокомментировал скандальный пятый эфир Танцев со звездами.

Также сообщалось, что Григорий Чапкис назвал два самых великих номера Танцев со звездами, и среди них выступление Владимира Зеленского и Алены Шоптенко в первом сезоне шоу в 2006 году.