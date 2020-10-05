Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу, а кто прошел в седьмой эфир

6 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 4 октября

Танцы со звездами 2020 6 эфир состоялся 4 октября на телеканале "1+1". Несмотря на то, что Олег Винник и Елена Шоптенко покинули шоу из-за дисквалификации по состоянию здоровья, танцевальное шоу покинула пара Тарас Цымбалюк и Яна Заяц, которая набрала меньше всего голосов телезрителей.

При этом самые высокие оценки судьи отдали двум бывшим участницам группы "ВИА Гра" Санте Димополус и Надежде Мейхер. Они получили 39 баллов.

Турнирная таблица шестого прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сегодня был вечер украинских исполнителей. Пары танцевали под пение звезд и участников "Голоса страны".

Певица Санта Димополус вместе с Максом Леоновым станцевала ча-ча-ча под живое исполнение украинской певицы Гайтаны.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Надежда Мейхер вместе со своим партнером Кириллом Васюком танцевали фокстрот под живое пение TAYANNA.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук танцевали контемпорари под песню Тины Кароль. За этот танец пара получила 38 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Футболист и "Холостяк" Сергей Мельник вместе с Аделиной Дели танцевали пасодобль под живое выступление группы The Hardkiss. Их танец также был высоко оценен.

Сергей Мельник и Аделина Дели (видео: YouTube)

Напомним, Санта Димопулос сделала честные признания о Танцах со звездами 2020.

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