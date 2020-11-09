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Танцы со звездами 2020: кто не прошел в четвертьфинал

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 00:09
Танцы со звездами 2020: кто не прошел в четвертьфинал Танцы со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

11 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 8 ноября

Танцы со звездами 2020 11 эфир состоялся 8 ноября на телеканале "1+1". Сегодня участники исполнили по два танца: один с родными, другой со своими партнерами. Две пары, которые набрали меньше всего голосов судей и телезрителей, танцевали "танец за жизнь": Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Судьи решили, что проект покинет лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

Самые высокие оценки судьи отдали экс-участнице "ВИА Гры" Санте Димопулос и Максу Леонову. Пара получила максимальное количество баллов за два танца.

Танцы со звездами 2020: кто не прошел в четвертьфинал

Турнирная таблица одиннадцатого прямого эфира "Танцев со звездами 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В этот вечер Санта продемонстрировала страстное танго, а также показала танец вместе со своими детьми.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Сегодня был самый трогательный эфир сезона. В "Семейный вечер" перед важнейшим скачком в четвертьфинал звездам на помощь пришли их родные, которых вы никогда не видели.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с Дмитрием Жуком танцевала квикстеп, который очень понравился всем судьям, а Влад Яма назвал лучшим квикстепом сезона. Юлия также она продемонстрировала чувственный контепорари вместе с отцом.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Юлия Санина вместе с отцом (видео: YouTube)

Еще одна бывшая участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе с Кирилом Васюком танцевала джайв. Кроме того, она впервые показала своих маленьких дочерей, с которыми танцевала фольк.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Надежда Мейхер с дочерями (видео: YouTube)

Напомним, Ольга Фреймут высказалась о своем состоянии после короновируса, который застал ее во время участия в шоу "Танцы со звездами 2020".

Мы также писали о том, что Санта Димопулос сделала признание о партнере Надежды Мейхер на "Танцах со звездами 2020".

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