Танцы со звездами 2020: кто не прошел в полуфинал

12 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 15 ноября

Танцы со звездами 2020 12 эфир состоялся 15 ноября на телеканале "1+1". Сегодня участники исполнили по три танца: первый - со своим партнером, второй танец с судьями, а третий - битва за место в полуфинале. Меньше всего голосов телезрителей получил футболист Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели, они покинули проект.

Самые высокие оценки судьи отдали экс-участнице "ВИА Гры" Санте Димопулос и Максу Леонову. Пара получила 100 баллов.

Турнирная таблица двенадцатого прямого эфира "Танцев со звездами 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Санта продемонстрировала чувственный вальс.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Также Санта показала страстную румбу вместе с Максом Леоновым и Павелом Вишняковым.

Санта Димопулос, Макс Леонов и Павел Вишняков (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Дима Жук в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили хип-хоп.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Санина также продемонстрировала фьюжн вместе с Дмитрием Жуком и Владом Ямой.

Юлия Санина, Дмитрий Жук и Влад Яма (видео: YouTube)

Еще одна бывшая участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе с Кирилом Васюком танцевала хип-хоп.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Также Мейхер вышла на паркет вместе с Васюком и Григорием Чапкисом, чтобы станцевать Самбу.

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк, Григорий Чапкис (видео: YouTube)

Напомним, Санта Димопулос сделала внезапное заявление об участии в "Танцах со звездами 2020". Звезда пожаловалась на трудности на пути к финалу.

Ранее футболист и экс-герой "Холостяка" Сергей Мельник рассказал, как закрутился роман с экс-участницей проекта "Танцы со звездами" Анной Ризатдиновой.