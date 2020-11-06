Танцы со звездами 2020: участники впервые покажут своих любимых

Танцы со звездами в 11 эфире 8 ноября готовят украинцам невероятный сюрприз

Танцы со звездами в 11 эфире 8 ноября продемонстрируют самый трогательный и интимный эфир. Участники шоу выйдут на паркет с самыми дорогими людьми - родителями, детьми, вторыми половинками.

Так, с 8 ноября на шоу будет по два номера. И в это воскресенье звезды станцуют два танца - один со своими родными, а второй - из классической бальной программы со своими партнерами.

Приглашенным судьей станет Ксения Мишина - победительница прошлого сезона и участница беспрецедентного шоу "Холостячка". А вот специальными гостями с музыкальными выступлениями станут певец Макс Барских и участница "Голос. Діти-4" NiNO.

Рок-музыкант Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выполнит фьюжн вместе со своей женой и детьми. А его главный конкурент на паркете Сергей Мельник продемонстрирует страстную румбу вместе с олимпийской призеркой Анной Ризатдиновой.

Сергей Танчинец с женой (фото: 1plus1.ua)

Надежда Мейхер впервые покажет дочерей Анну и Машу. Вторая экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос будет танцевать контемпорари вместе с сыновьями - своим и мужа.

Этот же стиль танца покажет и Юлия Санина, которая будет танцевать вместе с отцом.

Кроме того зрителей ждет еще один сюрприз. На паркет выйдет бывший участник и победитель четвертого сезона Игорь Кузьменко (он привел к победе Наталью Могилевскую в 2017-м).

Игорь Кузьменко и Карина (фото: 1plus1.ua)

Игорь станцует с Кариной - девушкой, которая потеряла ногу, но любовь к "Танцам со звездами" помогла ей не пасть духом. Вместе они исполнят ча-ча-ча, чтобы показать всем, что никогда не нужно терять надежды.

Встречать пары на балконе будет шоумен Юрий Ткач.

Напомним, что свои таланты на паркете в это воскресенье будут демонстрировать пять пар:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Юлия Санина и Дима Жук,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.

Новый выпуск Танцев со звездами зрители увидят уже в 21:00 в воскресенье, 1 ноября, на канале 1+1.

Напомним, что в последнем выпуске "Танцы" покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Пара не танцевала "за жизнь", а попросту недобрала баллов. Тем не менее вылет пары из шоу вызвал немалый скандал.

Мы писали также, что Наталья Могилевская на Танцах со звездами показала своего "мужа".