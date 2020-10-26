Танцы со звездами 2020: кто вылетел из девятого прямого эфира

9 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 25 октября

Танцы со звездами 2020 9 эфир состоялся 25 октября на телеканале "1+1". Сегодня две пары должны были танцевать танец за жизнь: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и Сергей Танчинец и Яна Цибульская, но актриса Дарья Петрожицкая предложила оставить их. Она заявила, что хочет уйти из проекта, и ей разрешили это сделать.Таким образом на этой неделе шоу покинула Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко.

Самые высокие оценки судьи отдали бывшей вокалистке "ВИА Гры" Санте Димопулос и ее партнеру Максу Леонову и приглашенному гостю Иракли Макацария. Они танцевали фламенко и получили максимальное количество баллов от судей – 40.

Турнирная таблица девятого прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

При этом Григорий Чапкис заявил, что это был лучший танец за сегодняшний вечер.

Санта Димопулос, Макс Леонов и Иракли Макацария (видео: YouTube)

Сегодня был "Вечер выпускников". На паркет вернулись суперзвезды прошлых сезонов, которые танцевали вместе с парами, чтобы помочь им стать ближе к кубку победителя.

Футболист и "Холостяк" Сергей Мельник вместе с Аделиной Дели и Анной Ризатдиновой танцевал венский вальс.

Сергей Мельник, Аделина Дели и Анна Ризатдинова (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с Дмитрием Дикусаром, который заменил Дмитрия Жука из-за коронавируса, танцевала аргентинское танго втроем с гостем эфира Евгением Котом.

Юлия Санина, Дмитрий Дикусар и Евгений Кот (видео: YouTube)

Еще одна экс-вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе со своим партнером Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом продемонстрировали пасодобль.

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Даниэль Салем (видео: YouTube)

Напомним, Чапкис назвал лучшее танго на "Танцах со звездами" за всю историю проекта.

Ранее Санта Димопулос рассказала, кто победит в шоу "Танцы со звездами 2020".