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Танцы со звездами 2020: кто вылетел из проекта, а кто прошел в 11 прямой эфир

Новина українською → Воскресенье 01 ноября 2020 23:41
Танцы со звездами 2020: кто вылетел из проекта, а кто прошел в 11 прямой эфир Танцы со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

10 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 1 ноября

Танцы со звездами 2020 10 эфир состоялся 1 ноября на телеканале "1+1". Сегодня пары кроме основного танца участвовали еще в танцевальном батле, за который также получали оценки судей. При этом танца за жизнь не было, и шоу покинула пара, которая получила меньше всего голосов от телезрителей - Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Самые высокие оценки судьи отдали бывшей вокалистке группы "ВИА Гра" Надежде Мейхер и ее партнеру Кириллу Васюку. Они получили 118 баллов.

Танцы со звездами 2020: кто вылетел из проекта, а кто прошел в 11 прямой эфир

Турнирная таблица десятого прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сегодня был мистический вечер Хэллоуина и в этом эфире участники проекта поменялись партнерами. Надежда Мейхер танцевала венский вальс с Максом Леоновым.

Надежда Мейхер и Макс Леонов (видео: YouTube)

Вторая экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос танцевала фристайл вместе с Кириллом Васюком.

Санта Димопулос и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина в этом вечер танцевала вместе с Ильей Падзиной. Пара продемонстрировала фьюжн.

Юлия Санина и Илья Падзина (видео: YouTube)

Футболист и "Холостяк" Сергей Мельник вместе с Яной Цибульской продемонстрировали танго.

Сергей Мельник и Яна Цибульская (видео: YouTube)

Напомним, Санта Димопулос сделала признание о своих мужчинах о ревности мужа.

Ранее Надежда Мейхер пояснила провальную поддержку на "Танцах со звездами 2020".

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