Танцы со звездами 2020: кто вылетел из шоу, а кто прошел в девятый прямой эфир

8 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 18 октября

Танцы со звездами 2020 8 эфир состоялся 18 октября на телеканале "1+1". Сегодня две пары танцевали танец за жизнь Ольга Фреймут и Илья Падзина, и Позитив и Юлия Сахневич, но они болеют COVID, поэтому за них танцевали Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Но это не помогло. Судьи решили, что шоу покинет Позитив и Юлия Сахневич, которые сами на паркет выйти не смогли.

Самые высокие оценки судьи отдали футболисту и "Холостяку" Сергею Мельнику вместе с Аделиной Дели. Пара танцевала зажигательный фьюжн, и получила 39 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели (видео: YouTube)

Сегодня был особый выпуск, который посвящен Верке Сердючке. Пары танцевали под легендарные хиты артистки в новом звучании.

Турнирная таблица восьмого прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим партнером Дмитрием Жуком танцевали джайв.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе со своим партнером Кириллом Васюком танцевали танго, которое высоко оценили судьи. При этом Григорий Чапкис заявил, что это было лучшее танго на проекте.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Еще одна экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов продемонстрировали сильный танец. Сегодня пара танцевала диско.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Напомним, Илона Гвоздева назвала своих фаворитов на Танцах со звездами 2020.

Ранее Алена Шоптенко попрощалась с шоу "Танцы со звездами".