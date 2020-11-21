Танцы со звездами: назван главный кандидат на вылет из полуфинала
Танцы со звездами в полушаге от суперфинала
Танцы со звездами в воскресенье, 22 ноября, покажут в 13-м эфире полуфинальное выступление трех пар. И битва за кубок "Танцев" станет особенно жесткой, потому что будет женской. Кто же имеет самые высокие шансы на вылет: Юлия Санина, Надежда Мейхер или Санта Димопулос?
Украинские букмекерские сайты принимают ставки на главное танцевальное шоу страны. И, согласно их прогнозу, в суперфинал не сможет попасть пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.
Ставки принимаются со следующим коэффициентом:
- Надежда Мейхер: 4.00;
- Юлия Санина: 3.00;
- Санта Димопулос: 2.00.
Отметим, что это первый раз, когда Юлия Санина и Дима Жук опередили пышногрудую экс-"ВИА Гру".
Напомним, что в полуфинале танцевать будут три пары:
- Санта Димопулос и Макс Леонов;
- Юлия Санина и Дима Жук
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Четвертьфиналисты шоу "Танцы со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Интересно, что последние два эфира букмекеры безошибочно спрогнозировали вылет участников из шоу.
Напомним, что четвертьфинал покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели. Они набрали меньше всего голосов во время последнего эфира. При этом их уход вызвал скандал, и связано это с Екатериной Кухар.
Ранее мы также писали, что Надежду Мейхер раскритиковали за неудачный и вульгарный образ на "Танцах со звездами".