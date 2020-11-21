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Танцы со звездами: назван главный кандидат на вылет из полуфинала

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 08:03
Танцы со звездами: назван главный кандидат на вылет из полуфинала Танцы со звездами 2020 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами в полушаге от суперфинала

Танцы со звездами в воскресенье, 22 ноября, покажут в 13-м эфире полуфинальное выступление трех пар. И битва за кубок "Танцев" станет особенно жесткой, потому что будет женской. Кто же имеет самые высокие шансы на вылет: Юлия Санина, Надежда Мейхер или Санта Димопулос?

Украинские букмекерские сайты принимают ставки на главное танцевальное шоу страны. И, согласно их прогнозу, в суперфинал не сможет попасть пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка.

Ставки принимаются со следующим коэффициентом:

  • Надежда Мейхер: 4.00;
  • Юлия Санина: 3.00;
  • Санта Димопулос: 2.00.

    Отметим, что это первый раз, когда Юлия Санина и Дима Жук опередили пышногрудую экс-"ВИА Гру".

    Напомним, что в полуфинале танцевать будут три пары:

    • Санта Димопулос и Макс Леонов;
    • Юлия Санина и Дима Жук
    • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

    Танцы со звездами: назван главный кандидат на вылет из полуфинала

    Четвертьфиналисты шоу "Танцы со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

    Интересно, что последние два эфира букмекеры безошибочно спрогнозировали вылет участников из шоу.

    Напомним, что четвертьфинал покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели. Они набрали меньше всего голосов во время последнего эфира. При этом их уход вызвал скандал, и связано это с Екатериной Кухар.

    Ранее мы также писали, что Надежду Мейхер раскритиковали за неудачный и вульгарный образ на "Танцах со звездами".

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