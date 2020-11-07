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Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 11 эфира

Новина українською → Суббота 07 ноября 2020 08:10
Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 11 эфира Танцы со звездами 2020 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2020 близятся к суперфиналу

Танцы со звездами в 11 эфире 8 ноября обещают показать невероятное шоу. Пар на паркете осталось всего пять, поэтому организаторам приходится изощряться все сильнее, дабы удержать прихотливого зрителя. Как обычно, завтра эфир покинет одна из пар, и на вылет из шоу звезд активно принимают ставки.

Так, согласно прогнозу букмекеров, "Танцы" с наибольшей вероятностью покинет Сергей Танчинец, фронтмен рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а на втором месте "Холостяк" и футболист Сергей Мельник.

Ставки принимаются со следующим коэффициентом:

  • Сергей Танчинец: Да 25.0;
  • Сергей Мельник: Да 15.00;
  • Юлия Санина: Да 4.00;
  • Надежда Мейхер: Да 3.00;
  • Санта Димопулос: Да 2.00.

Интересно, что Танчинец в немилости у букмекеров уже который эфир подряд. Но всякий раз его спасают либо обстоятельства, к примеру, коронавирус у конкурентов, либо то, что Ольгу Фреймут зритель невзлюбил сильнее. Повезет ли музыканту в этот раз - зрители узнают уже в воскресенье, 8 ноября. Шоу стартует в 21:00 на канале 1+1.

Напомним, что в 11 эфире танцевать будут пять пар:

  • Санта Димопулос и Макс Леонов
  • Сергей Мельник и Аделина Дели
  • Юлия Санина и Дима Жук
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская

А вот прошлый эфир Танцев со звездами покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Хотя вместо постоянного партнера с телеведущей танцевал Дмитрий Дикусар, это не спасло ее от вылета. Причем прошлый эфир и результаты вызвали немалый скандал и рассорили зрителей.

Ранее мы писали также, что Екатерина Кухар назвала первых претендентов на суперфинал Танцев со звездами.

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