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Танцы со звездами: названо имя главного неудачника четвертьфинала

Новина українською → Суббота 14 ноября 2020 07:30
Танцы со звездами: названо имя главного неудачника четвертьфинала Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2020 покажут невероятное суперфинальное шоу в это воскресенье

Танцы со звездами дошли до четвертьфинала, и в воскресенье, 15 ноября, мы увидим выступление "фантастической" четверки, которая посоревнуется за звание лучших танцовщиков 2020 года. Украинским зрителям рассказали, у кого самые низкие шансы войти в тройку.

Так, согласно прогнозам букмекеров, шоу незадолго до финальной битвы оставят "Холостяк" Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели. Не исключено, что битва за кубок на "Танцах" 2020 будет исключительно женской.

Ставки принимаются со следующим коэффициентом:

  • Сергей Мельник: Да 7.00;
  • Юлия Санина: Да 3.50;
  • Надежда Мейхер: Да 3.50;
  • Санта Димопулос: Да 2.00.

    Отметим, что во время предыдущего эфира Влад Яма сказал, что у Юлии Саниной с Дмитрием Жуком был лучший квикстеп сезона. Всегда строгая Екатерина Кухар тоже похвалила выступление танцовщиков.

    Напомним, что в четвертьфинале танцевать будут четыре пары:

    • Санта Димопулос и Макс Леонов
    • Сергей Мельник и Аделина Дели
    • Юлия Санина и Дима Жук
    • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

    Увидеть четвертьфинальную битву зрители смогут 15 ноября в 21:00 на канале 1+1.

    Напомним, что за шаг до четвертьфинальных выступлений, как и прогнозировали букмекеры, шоу покинули лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цыбульская.

    Ранее мы писали также, что на Танцах со звездами родилась еще одна пара. Футболист Сергей Мельник признался в чувствах экс-участнице "Танцев" Анне Ризатдиновой.

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