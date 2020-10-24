Танцы со звездами вернут на паркет "ветеранов": такого эфира еще не было

Танцы со звездами 25 октября покажут невероятные трио с выпускниками шоу

Танцы со звездами в десятом выпуске, который покажут в воскресенье, 25 октября, удивят зрителей возвращением выпускников шоу прошлых лет. Все пары будут выходить на паркет втроем, такого эфира в этом сезоне еще не было, но он является традиционным для девятого эпизода шоу.

А вот на балконе звезд будут встречать Потап с 12-летним сыном Андреем. Приглашенной же судьей станет телеведущая Маша Ефросинина. Специальными гостями девятого эфира будут группа MOZGI & Magic Five, которые презентуют премьеру фита "Покажу тебе Magic".

С кем же будут танцевать звездные пары "Танцев со звездами 2020"?

Сергей Танчинець и Яна Цибульская исполнят фьюжн под "Ѕеху back" Justin Timberlake, а помогать паре будет певица Michelle Andrade.

Юлия Санина и Дима Жук попытаются покорить танго вместе с победителем прошлого сезона шоу Евгением Котом.

Леся Никитюк выйдет на паркет с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной, которые станцуют на паркете страстную румбу под "Golden eye" Tina Turner.

Надежде Мейхер и Кириллу Васюку компанию в пасадобле под "O Fortuna" Carmina Burana составит Даниэль Салем.

Кирилл Васюк, Надежда Мейхер и Даниэль Салем (фото: 1plus1.ua)

А вот вторая "ВИА Гра"Санта Димопулос с партнером Максом Леоновым исполнят фламенко под "ain't Funny" Jenifer Lopez в компании с Ираклием Макацария.

Холостяк Сергей Мельник со своей партнершей Аделиной Дели танцевать венский вальс вместе с Анной Ризатдиновой под "Say Something" A great big world.

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко вместе с Ольгой Сумской будут поражать зрителей и судей модерном.

Игорь Гелуненко, Дарья Петрожицкая и Ольга Сумская (фото: 1plus1.ua)

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис назвал лучшее танго за всю историю проекта "Танцы со звездами".

Также сообщалось, что в восьмом эфире резко поменялись фавориты "Танцев со звездами".