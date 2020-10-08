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Не сдержался: Тарзан угодил в новый скандал после встречи с любовницей (видео)

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 07:25
Не сдержался: Тарзан угодил в новый скандал после встречи с любовницей (видео) Тарзан изменил Наташе Королевой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Любовница Тарзана заявила о травмах

Тарзан после измены своей жене Наташе Королевой и последующего громкого скандала впервые встретился с любовницей, и эта ситуация закончилась очередным инцидентом из-за рукоприкладства.

28-летняя Анастасия Шульженко, которая заявляет о своей беременности от 50-летнего Сергея Глушко, при встрече со звездой бросилась к нему с мольбой поговорить и признаниями в любви, однако знаменитость всячески пытался отделаться от назойливой экс-пассии. Соответствующее видео показал российский ведущий Андрей Малахов в программе "Прямой эфир".

На кадрах видно, как в помещении в коридоре Тарзан в одном полотенце и бутылкой в руке пытается отодвинуть от себя Шульженко и просит ее отвязаться от него. Но девушка будто не слышит и только повторяет: "Пожалуйста, давай поговорим... я люблю тебя!"

Глушко даже просил охранника помочь ему "спастись" от приставаний, но секьюрити ничего не делал.

В определенный момент раздраженный Тарзан не сдержался - грубо оттолкнул Шульженко от себя, и не рассчитал с силой... Актриса упала на пол, ойкнула, затем поднялась и снова поспешила за "любимым", но стриптизер уже успел скрыться.

Не сдержался: Тарзан угодил в новый скандал после встречи с любовницей (видео)

Тарзан с любовницей Анастасией Шульженко

Теперь же Анастасия принялась грозить артисту-танцовщику последствиями "за нападение".

По словам адвоката Шульженко, она сняла побои, а врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Защитник любовницы Тарзана заявил о намерении обратиться в полицию. Тем самым звезде "светят" санкции: штраф, исправительные работы или даже арест.

Видео: Тарзан встретился с любовницей после измены Королевой и угодил в новый скандал

Напомним, что перед этим Тарзан признался в своей измене Королевой, однако обвинил любовницу в мошенничестве и заявил, что девушка подставила его, чтобы украсть деньги и украшения из их дома. Так, из квартиры пропали драгоценности певицы на 5 миллионов рублей, а также 3 тысячи долларов.

В свою очередь подруга Тарзана уже обратилась к адвокатам и утверждает, что Королева попросту оклеветала ее - мол, исключительно из ревности.

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