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TAYANNA откровенно призналась о личном: вот так сейчас и живу

Новина українською → Пятница 16 октября 2020 15:27
TAYANNA откровенно призналась о личном: вот так сейчас и живу TAYANNA (фото: пресс-служба)
Автор: Светлана Мащенко

TAYANNA призналась, что прекратила гоняться за счастьем

TAYANNA рассказала, как она почувствовала счастье, когда перестала за ним гнаться. Певица пришла к выводу, что пока все вокруг гонятся за успехом, забывают наслаждаться жизнью и простыми вещами, которые тоже могут приносить радость.

"Я много раз думала о том, что такое счастье. Ну действительно, как его можно описать и почувствовать? Тогда для себя поняла одну штуку: это когда мне классно, а в голову не приходят глупые мысли. Я и мой сын живы и здоровы. У меня есть что кушать и есть работа, ничего плохого не происходит - это счастье", - рассказала Татьяна Решетняк в шоу "Кто сверху?" на Новом канале.

По словам звезды, людям постоянно нужно направлять себя на правильный путь. Возвращать в реальность, а не жить прошлым.

TAYANNA откровенно призналась о личном: вот так сейчас и живу

Леся Никитюк, Екатерина Кухар, Тина Кароль и Татьяна Решетняк на шоу "Кто сверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

"Часто размышляла: вот мне станет классно, когда будет то и то. А потом подумала, почему мне сейчас не может быть классно? И прекратила гнаться за счастьем", - отметила певица.

Девушка говорит, что у каждого из нас и так много страхов относительно будущего.

"Не стоит мучиться плохими мыслями. Наполняю себя положительными, что все будет хорошо. Вот так сейчас и живу. Мне кажется, что я на правильном пути. И это лучше, чем "пессимистический реалист", - резюмировала TAYANNA.

Ранее мы писали, что TAYANNA впервые рассказала о романе ее бывшего мужа с Ани Лорак.

Также сообщалось, что TAYANNA поразила кардинальной сменой имиджа.

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