TAYANNA об отношениях с экс-супругом, который изменял ей с Ани Лорак: это абсолютно нормально

Певица TAYANNA откровенно рассказала об отношениях со своим бывшим мужем и нынешним бойфрендом Ани Лорак Егором Глебом, с которым Татьяна Решетняк развелась в 2014 году после трех лет брака.

Артистка говорит, что сегодня поддерживает связь с "эксом", который изменял ей с Каролиной.

"Мы общаемся. Я считаю, что это абсолютно нормально – мы все люди и должны поддерживать связь, потому что у нас есть связующее звено, которое дает нам возможность общаться", – поделилась певица за кулисами масштабного праздничного шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина".

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Также, по словам артистки, она всегда выступает "за" общение своего сына Даниэля с отцом и спокойно оставляет их наедине.

"Время от времени напоминаю сыну, чтобы он позвонил отцу. Потому что он сейчас в таком возрасте, когда мальчику необходимо внимание отца – нужен его совет, подбадривание – то есть он должен мотивировать сына развиваться. Поэтому я напоминаю о том, чтобы он постоянно общался, звонил отцу. Отец тоже ему звонит, они общаются, имеют свои секреты и я от этого очень счастлива. Я понимаю, что человек себя не чувствует как-то обделенным папиным вниманием и не думает, что у него есть только мама. Он знает, что у него есть и отец, и мать. И уже психологически складывается такая картина, что он чувствует себя цельным. А это очень и очень важно", – сказала поп-звезда.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Ранее мы писали, что TAYANNA снялась полностью обнаженной для мужского журнала, показав стройное тело.

Также популярная певица сделала откровенное заявление о личном.