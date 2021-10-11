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Тебе идет: Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддома

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 11:32
Тебе идет: Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддома Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно поделилась яркими кадрами из роддома, да еще и с новорожденным ребенком на руках. Впрочем, поздравлять звезду с пополнением пока рано - она ездила встречать подругу, которая родила дочь.

Милые фото у выхода из роддома артистка опубликовала в Instagram.

На снимках Леся запечатлена вместе с подругой - певицей Лией Ли, которая 7 октября стала мамой малышки Мии. Никитюк с большой компанией родственников и друзей отправилась встречать их.

Леди Ле хорошо подготовилась и пришла с огромным букетом белых роз и воздушными шариками. А оделась она в розовую толстовку с именами мамы и дочки - "Лия&Мия", а также бежевые брюки. Ведущая сделала нежный макияж и оставила распущенными волосы.

Тебе идет: Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддомаТебе идет: Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддома

На одном из снимков Леся запечатлена с новорожденной малышкой на руках, нежно глядя на нее.

Тебе идет: Леся Никитюк заинтриговала неожиданными фото из роддома

Леся Никитюк умилила кадрами с новорожденным ребенком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Еще одна моя подпищица родилась, Мия. Лія, ти будеш класна мамка", - подписала фото Никитюк.

Фолловеры тут же отметили, как ей идут снимки с малышом и призвали обзаводиться уже своими.

  • Леся, давай рожай. Ти будеш теж класна мамка
  • Вітаю Лію з донечкою! Будьте щасливі!!!
  • Божееее, таки милі, ти будеш крутою тіткою
  • Девочки, вы просто супер
  • Так мило
  • Леся, як тобі личить
  • Ви гарно дивитесь з малям
  • Прекрасні
  • Лесюня, пора вже своїх
  • Ой вам так идет. Подпищица с пеленок
  • Ну какие же вы мииилые

Ранее мы писали, что Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образом и получила сравнения с куклой Барби.

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Леся Никитюк
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