Я от тебя уйду: Екатерина Кухар призналась, почему чуть не потеряла мужа

Прима-балерина вспомнила, как любимый поставил ее перед сложным выбором

Екатерина Кухар – успешная прима-балерина и просто счастливая женщина. Вместе с коллегой и мужем Александром Стояновым она воспитывает двух детей: сына Тимура и дочь Настю. Причем девочку судья "Танцев со звездами" долго не показывала публике. Екатерина призналась, что ее супруг настоял на рождении второго ребенка и даже поставил ей ультиматум.

Так, в программе "ЖВЛ" Кухар отметила, что многие балерин боятся рожать детей или идти в декрет из-за страха потерять работу, ведь "танцовщицы нужны до тех пор, пока они в форме".

Зная об особенностях своей профессии, Екатерина долго не могла решиться на появление на свет второго ребенка. А вот ее муж наоборот – мечтал об еще одном малыше и поставил любимой жесткий ультиматум.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов растят сына Тимура и дочь Анастасию ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Он говорит: "Мась, ты мне еще долго будешь морочить голову? Ты хитрая женщина, я уже все понял, меня это не устраивает. Если ты в течение года не родишь ребенка, я от тебя уйду" – вспоминает балерина.

Екатерина не ожидала такого напора от любимого. Она обиделась и неделю не разговаривала с Александром, но ссора влюбленных длилась не долго.

"Для меня важно было понять, что если вдруг я не смогу иметь детей, уйдет ли он от меня или нет? Он уже через неделю пришел, обнял и говорит: "Мась, я тебя так люблю, ты важна и дорога, если ты не захочешь рожать детей, я буду с тобой", — я так заплакала, он это прожил", - разоткровенничалась судья "Танцев со звездами".

Прима-балерина приняла решение рожать, и на свет появилась Анастасия. За время беременности Кухар набрала 13 килограмм. Но декрет у знаменитости был недолгим - через три месяца ей пришлось вернуться на сцену.

Видео: YouTube/ЖВЛ

Напомним, что ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов призналась друг другу в любви на годовщину свадьбы.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар озвучила свои правила жизни и рассказала, как вырасти над собой.