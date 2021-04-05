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Тело мечты: Кайли Дженнер в крошечном бикини взволновала роскошной фигурой

Новина українською → США, Понедельник 05 апреля 2021 21:24
Тело мечты: Кайли Дженнер в крошечном бикини взволновала роскошной фигурой Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер показала, как провела праздничные пасхальные выходные. Девушка с семьей наслаждалась традиционными мероприятиями, а также купанием в бассейне.

В своем блоге она запостила много кадров, продемонстрировав также соблазнительную фигуру.

Кайли Дженнер, как и ее старшая сестра Ким, взялась за свою фигуру всерьез. Бизнесвумен стала уделять тренировкам массу времени и сил. И теперь ей есть чем похвалиться. Новые фото в ее блоге - тому лучшее доказательство.

Тело мечты: Кайли Дженнер в крошечном бикини взволновала роскошной фигуройТело мечты: Кайли Дженнер в крошечном бикини взволновала роскошной фигуройКайли и Ким (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли позирует в крошечном бикини, которое едва прикрывало ее роскошное тело. Из аксессуаров звезда надела золотую подвеску, а также тонкую цепочку на талию. Завершили пляжный образ соломенная панама. Интересно, что в этот раз большая любительница макияжа, от него отказалась полностью. И выглядит при этом не менее соблазнительно.

К слову, рядом с ней на шезлонге красуется и старшая сестра, которая выбрала такой же купальник. "Как мы должны", - написала Кайли. "Ага", - подыграла ей Ким.

Также Ким показала, что она с детьми отлично проводит время, несмотря на развод с Канье Уэстом.

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