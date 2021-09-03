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Тело мечты: Ким Кардашьян в мокром платье пленила сеть фигурой

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США, Пятница 03 сентября 2021 22:26
Тело мечты: Ким Кардашьян в мокром платье пленила сеть фигурой Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Страсти между Ким Кардашьян и Канье Уэстом никак не перестанут бушевать. Недавно экс-муж бизнесвумен и многодетной мамы сделал новое громкое заявление, признавшись в изменах и алкогольной зависимости. Но знойная брюнетка никак не реагирует на эти события, радуя фанатов все новыми бизнес-проектами.

Несколько часов назад Ким показала новую рекламную кампанию, в которой предстала полуобнаженной и очень соблазнительной.

Ким Кардашьян в большинстве случаев сама выступает моделью для своих брендов. И в этот раз не изменила традициям. Звезда снялась для рекламы новой линии KKW Fragrance. Ароматы представлены в изысканных флаконах нюдовых оттенков. А потому и сама Ким одета в соблазнительное платье телесного оттенка.

Чтобы еще больше поднять градус, стилисты фотосессии намочили наряд Ким. В итоге платье облегает каждый сантиметр роскошного тела модели, подчеркивая его изгибы и формы. Дополняют образ макияж в коричневой гамме, а также распущенные влажные волосы.

Тело мечты: Ким Кардашьян в мокром платье пленила сеть фигуройКим Кардашьян в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, сегодня телом Ким Кардашьян восхищаются миллионы, считая его идеалом. Хотя звезде пришлось выслушать немало критики в свой адрес, прежде чем ее параметры стали восприниматься как эталон женственности и красоты. Недавно звезда рассказала, что во время беременности столкнулась с настоящим бодишеймингом, и это буквально растоптало ее самооценку.

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