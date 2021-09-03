Тело мечты: Ким Кардашьян в мокром платье пленила сеть фигурой

Страсти между Ким Кардашьян и Канье Уэстом никак не перестанут бушевать. Недавно экс-муж бизнесвумен и многодетной мамы сделал новое громкое заявление, признавшись в изменах и алкогольной зависимости. Но знойная брюнетка никак не реагирует на эти события, радуя фанатов все новыми бизнес-проектами.

Несколько часов назад Ким показала новую рекламную кампанию, в которой предстала полуобнаженной и очень соблазнительной.

Ким Кардашьян в большинстве случаев сама выступает моделью для своих брендов. И в этот раз не изменила традициям. Звезда снялась для рекламы новой линии KKW Fragrance. Ароматы представлены в изысканных флаконах нюдовых оттенков. А потому и сама Ким одета в соблазнительное платье телесного оттенка.

Чтобы еще больше поднять градус, стилисты фотосессии намочили наряд Ким. В итоге платье облегает каждый сантиметр роскошного тела модели, подчеркивая его изгибы и формы. Дополняют образ макияж в коричневой гамме, а также распущенные влажные волосы.

Ким Кардашьян в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)