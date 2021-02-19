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Тело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигуры

Новина українською → США, Пятница 19 февраля 2021 22:19
Тело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигуры Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян предстала перед фанатами в новом стильном образе. А также поделилась секретом своей заметно постройневшей фигуры.

Серия фото в необычном наряде появилась в личном блоге Ким в сети Instagram.

Ким надела серые брюки с накладными карманами в стиле сафари, а также укороченную блузу необычного кроя с лифом, длинными рукавами и завязками на спине. Дополнили образ ботильоны на высоких шпильках и солнцезащитные очки. Волосы звезда распустила, а макияж сделала свой привычный. Примечательно, что оттенок она вновь выбрала свой родной - темно-каштановый. Выглядит 40-летняя бизнесвумен посвежевшей и постройневшей. А потому она решила поделиться секретом своей роскошной фигуры.

Тело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигурыТело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигурыТело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигуры

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи она обозначила секрет своего преображения. Ким написала, что "растительная основа приносит пользу телу". Знаменитость давно рассказывала, что овощи, зелень и орехи составляют основу ее рациона. И результат налицо!

Тело мечты: Ким Кардашьян в стильном образе раскрыла секрет постройневшей фигуры

Старшая дочь Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также многодетная мама показала новые фото своей старшей дочери, 7-летней Норт. Девочка влюблена в стиль и моду, а потому часто играет с мамой, примеряя разные образы. Ким не смогла сдержать умиления и запостила целую серию фото с юной иконой стиля.

Ранее мы писали о том, как переживает развод с Ким Кардашьян Канье Уэст. Так, рэперу приходится еще более нелегко, чем инстадиве.

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