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Теперь блондинка: Надя Дорофеева в новом образе шокировала фанатов горячим фото

Новина українською → Пятница 13 ноября 2020 12:43
Теперь блондинка: Надя Дорофеева в новом образе шокировала фанатов горячим фото Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Певица сменила образ и снимает новый клип

Надя Дорофеева совсем недавно станцевала с Позитивом "последний танец", культовая группа "Время и Стекло" прекращает свое существование. Но это не значит, что Надя перестала радовать свою многочисленную армию поклонников новыми проектами и съемками. Во-первых, никуда не подевалось желание Нади покорять всех своими стильными луками, недавно она показала, как стоит носить элегантную трендовую панамку.

Во-вторых, у певицы, похоже, назревает новое видео. Более того, видимо, Дорофеева решила шагать в новую жизнь полностью обновленной - Надя поделилась снимком, на котором из шатенки она превратилась в блондинку.

Певица поделилась в буквальном смысле "горячим" фото - она держит в руках пылающие предметы, очень похожие на коробки из-под пиццы, но что это на самом деле фанаты узнают, только когда выйдет долгожданное сольное видео певицы.

Теперь блондинка: Надя Дорофеева в новом образе шокировала фанатов горячим фотоНадя Дорофеева - огонь во всех смыслах (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Поклонники в комментариях признались, что спят и видят, когда это видео уже появится в сети. А еще они отметили, какая певица красивая на свежих кадрах: "Красотка!", "Надя - равно огонь", "Вау, скорее бы все увидеть!".

Напомним, что Позитив, который крайне редко делится с фолловерами какими-либо обновлениями, показал редкие снимки: с Надей Дорофеевой в гримерке на диванах.

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