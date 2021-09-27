Теперь уже точно: 46-летняя Анджелина Джоли крутит роман с молодым рэпером

После расставания с Брэдом Питтом голливудская Анджелина Джоли, казалось, перестала думать о личной жизни. Актриса посвятила себя материнству и социальным проектам, в которые ушла с головой. Но, похоже, на горизонте 46-летней звезды появился новый ухажер.

Актриса и ранее провоцировала слухи о том, что между ними с канадским рэпером эфиопского происхождения The Weeknd есть романтическая связь . И они вновь подтвердились.

46-летнюю Энджи в который раз поймали на свидании с 31-летним The Weeknd. Они были замечены в одном из итальянских ресторанов, и, по словам инсайдеров, их встреча носила явно не дружеский характер. Актриса и музыкант провели вместе около двух часов.

Анджелина Джоли и The Weeknd (фото: instagram.com/britishvogue; instagram.com/theweeknd)

После пара была замечена на выходе из популярного заведения в Санта-Монике. После они поспешили разойтись и уехали в разных автомобилях в разные стороны. Возможно, предполагаемые влюбленные допустили ошибку, выйдя из заведения вместе. Обычно Джоли всегда соблюдала конспирацию.

Теперь поклонники считают, что актриса сочтет нужным прокомментировать слухи. Ведь недавно она стала активным пользователем сети Instagram. Но пока что она хранит молчание.