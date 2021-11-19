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Теперь уже точно: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются

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Пятница 19 ноября 2021 22:10
Теперь уже точно: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

41-летняя Ким Кардашьян и 28-летний Пит Дэвидсон в последнее время заставили говорить о себе мировые СМИ. Инсайдеры намекали на чувства пары и начало нового романа. И вот он официально подтвердился.

Вчера в сеть попало фото, сделанное папарацци, на котором пара держится за руки. Такой снимок можно считать официальным подтверждением отношений. Но есть и другие мнения.

Так, историю Ким и Пита многие считают выдуманной. Якобы так знаменитое семейство хочет отвлечь внимание от скандала, в который попал бойфренд беременной Кайли Дженнер - Трэвис Скотт. Причем считается, что такой ход придумала мама Ким Кардашьян - Крис Дженнер.

На днях пара также была запечатлена на дне рождения Дэвидсона. Комик опубликовал в своем блоге общее фото, там же была запечатлена и Крис Дженнер.

Теперь уже точно: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаютсяПитт и Ким подогревают слухи о романе (фото: instagram.com/petedavidsons)

Напомним, на концерте Трэвиса произошел трагический инцидент. Из-за давки погибло 10 человек, в том числе и дети. Скотт, который сразу принес свои соболезнования и предложил помощь семьям пострадавшим, все же столкнулся с неприятностями. Один из поклонников подал на него в суд, желая компенсации 1 000 000 долларов.

Бывший муж Ким Канье Уэст, по уверениям инсайдеров, жутко ревнует Ким и даже хотел вернуть ее. В то же время сам он вышел в свет с предполагаемой новой девушкой, которой оказалась 22-летняя модель Винетрия.

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