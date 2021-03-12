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Теперь уже точно: возлюбленная Леонардо Ди Каприо "засветила" беременный животик во время прогулки

Новина українською → США, Пятница 12 марта 2021 21:23
Теперь уже точно: возлюбленная Леонардо Ди Каприо "засветила" беременный животик во время прогулки Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: Lite

23-летняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо спровоцировала новую волну слухов о своей беременности. Девушка вышла на прогулку в объемной одежде, которая словно призвана была скрыть животик.

Фото папарацци, которым удалось поймать модель за прогулкой, уже облетели сеть.

Камила Морроне в последнее время часто давала поводы заподозрить себя в беременности. Началось все с того, что она набрала несколько лишних килограммов. Позже модель сделала стрижку, которая, по мнению фанатов, должна была отвлечь внимание от округлившихся щечек, а также свидетельствовала о желании перемен, которое часто бывает у беременных. Новую волну подобных слухов вызвала прогулка молодой возлюбленной голливудского сердцееда.

Теперь уже точно: возлюбленная Леонардо Ди Каприо &quot;засветила&quot; беременный животик во время прогулкиТеперь уже точно: возлюбленная Леонардо Ди Каприо &quot;засветила&quot; беременный животик во время прогулкиКамила на прогулке (фото: скриншоты Instagram)

Камила появилась на людях в черном платье-комбинации свободного кроя, сверху на него накинув вязаную короткую кофту темно-серого оттенка, которую кокетливо спустила на одно плечо. Завершали лук ботинки на грубой подошве, сумочка с цепочкой через плечо, а также собранные в дерзкий хвост волосы. Выглядела Камила стильно и непринужденно. Она выгуливала своего любимого пса, который весело бежал рядом с хозяйкой.

Наряд девушки Леонардо Ди Каприо вновь стал поводом для разговоров в сети о возможном прибавлении в паре. Сама модель, как и актер, подобные слухи не комментируют.

Также недавно Камилу заподозрили в том, что она собирается замуж за Леонардо Ди Каприо.

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