Уже не терпится: Дорофеева заинтриговала заявлением о своей команде на "Голосі країни 2021"

Голоса країни 2021 стартовал в это воскресенье, 24 января на канале 1+1. В первом же эфире перед зрителями выступили талантливые ребята, которые задали тон всему новому сезону. Дмитрий Монатик отметил, что этот год оказался урожайным на сильных участников. А рекордсменкой по колличеству набраных в команду артистов стала новый тренер проекта Надя Дорофеева. Девушка сама заявила, что у нее самая крутая комманда.

Певица показала в Instagram бэкстейдж со съемок Голоса країни 2021. На фото она позирует в костюмерной – на заднем фоне можно увидеть множество различных концертных костюмов. Сама певица появилась перед зрителями на первом эфире проекта в микротопе черного цвета и блестящих штанах клеш. На фото она специально позирует на камеру и демонстрируюет живую эмоциональную мимку.

"Уже не терпится познакомить вас с моей командой! Я искала трендовые голоса современности и яркие души - и у нас настоящая дрим тим", - заинтриговала поклонников Надя.

Надя рассказала о своей команде на Голосі країни 2021 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники певицы уверенны – ей удалось собрать лучших из лучших. "У самого крутого тренера самая крутая команда", "Уверена, твоя команда- The best", "Они все нереально талантливы", "Уверены, команда – космос", "Крутая", - писали подклонники артистки.

К слову, слепые прослушивания, скорее всего, команда шоу и тренеры уже успели отснять. Ведь они всегда идут в записи. Так, Надя показала свой еще один образ, в котором ее можно ждать в одном из эфиров.

Надя в компании Кати Осадчей показала образ для Голоса країни 2021 (фото: instagram.com/svitsketv)

На Наде – стильный берет и ультракороткое трендовое платье-пиджак, которое позволит зрителям любоваться ее стройными бесконечными ногами. В качестве обуви – полусапожки на тонкой шпильке.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева поделилась топ-3 любимых завтрака дома.