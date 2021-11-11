Тесно во мне: Седокова в латексном плаще и чулках сделала заявление, муж отреагировал
Анна Седокова – эмоциональный человек. Она делится с поклонниками в соцсетях радосями и переживаниями, а ее 5 миллионов подписчиков пристально следят за жизнью звезды. Недавно она переполошила фанов зявлением об эмоциональной нестабильности и даже приняла решение на время исчезнуть из их поля зрения, но теперь решила эффектно сообщить о возвращении к прежнему образу, в котором ее отлично знают и любят.
На странице в Instagram Анна запостила пикантное видео.
Она показала ауттейки эротической фотосъемки, на которых позируует в блестящем латексном плаще, под которым видно чулки на подвязках. Анна эффектно забрасывает ногу на ногу, демонстрируя соблазнительную деталь гардероба.
"Аня возвращается. Прости "женщина из рекламы йогуртов". Но мне в тебе тесно", … - сделала признание певица.
Одним из первых на откровенные кадры отреагировал муж седоковой Янис Тимма. Он оставил под ее постом сердечки и смайлы с пламенем.
Поклонники Седоковой не отпустили ее без комплиментов.
- Всегда вспоминаю вашу фразу: не надо скрывать свою сексуальность
- Вот она – красота
- Шикарная, огненная
- Пожар
- Невероятно красивая
- Классная девушка, секси
- Аня, Вы прекрасны
- Аня секси. Красавица очаровашка и милашка
- Пикантный образ, пикантные фигуристые ножки
Напомним, что ранее Анна Седокова рассказала об эмоциональных скандалах с третьим мужем и поблагодарила его за терпение и понимание.