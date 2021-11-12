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The Unsleeping показали жутко-ироничный клип на новую песню

Новина українською →
Киев, Пятница 12 ноября 2021 13:20
The Unsleeping показали жутко-ироничный клип на новую песню The Unsleeping выпустили новый клип (фото: пресс-служба группы)
Автор: Lite

После длительной музыкальной паузы популярная украинская группа The Unsleeping вернулся с новой видеоработой "DEDVED". Это первый сингл из будущего полноформатного альбома Евгения Мороза и Ко, выход которого запланирован на весну 2022 года.

В чем суть нового клипа команды и чего от них ждать дальше - читайте далее в нашем материале.

The Unsleeping показали жутко-ироничный клип на новую песню

The Unsleeping (фото: пресс-служба группы)

Итак. Трек "DEDVED" вышел на английском и сохранил музыкальный вайб, за который любят группу: гитары, барабаны и харизматичный вокал.

Название трека не несет никакой содержательной нагрузки, это просто игра букв.

Клип на песню снят в стиле популярных в 90-е фильмов "трэш муви" и рассказывает в гротескной и гипертрофированной форме историю насильника, который сам стал жертвой жертвы.

"Клип на песню выполнен в эстетике трэш-муви конца 90-х, который мог случайно оказаться на пиратской кассете вместо "Титаника", но поднимает при этом тему сталкинга и "агрессивной любви" в той форме, где стерта грань между иронией и серьезным высказыванием", - говорят музыканты.

Не смотря на комедийность образов, по задумке группы, в "песне поднимаются серьезные темы харассмента и кетколинга, что является очень серьезной темой сегодня".

Сейчас группа готовит не только новый материал, а еще и его живую презентацию в туре по городам Украины и Европы.


Добавим, что The Unsleeping прославились не только в Украине, но и за пределами нашей страны после выхода их хита "PTAHA FRED".

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