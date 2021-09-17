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Тигрица! Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным луком

Новина українською →
Пятница 17 сентября 2021 12:32
Тигрица! Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным луком Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк в последнее время радует поклонников яркими и эффектными образами. Так, недавно телеведущая посетила блогерскую премию в эффектном платье "цвета апероль", а на свежих снимках показала свой лук для "ночной смены".

Соответствующие фото Леди Ле опубликовала в своем Instagram.

Звезда предстала в черных мини-шортах и объемном сером пиджаке с широким ремнем. Также Никитюк обула бордовые кожаные ботфорты, которые так и приковали внимание к ее длинным ножкам.

Леся позировала в темное время суток на тропинке среди кустов.

Тигрица! Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным лукомТигрица! Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным лукомТигрица! Леся Никитюк в мини и ботфортах ошеломила модным луком

Леся Никитюк показала эффектный образ с ботфортами для ночной смены (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Пішла в нічну зміну… А ви відпочивайте, дивіться фільми, приймайте теплі ванни, робіть маски для обличчя…Еееееее, ненавіжуууууу", - подписала кадры ведущая.

Менее чем за сутки пост набрал более 52 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

"Боже, какая модная", – написал украинский дизайнер Андре Тан.

"Тигрица", - отметил телеведущий Богдан Юсипчук.

Остальные фолловеры тоже не остались в стороне.

  • Классные сапоги!
  • Леся, візьміть мене на роботу!
  • Дуже гарно
  • Неймовірна
  • Пора застрахувати вже ті ноги, хоча б на 42 тисячі
  • Красотка
  • Сапожки огонь
  • Эмэйзинг, Леся!!!
  • Шикарна як завжди, ви - моя мотивація

Ранее мы писали, что Леся Никитюк свела с ума соблазнительными фото в латексном костюме, подражая Ким Кардашьян.

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Леся Никитюк
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