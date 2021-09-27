Тина Кароль в эффектном платье с разрезами томно позировала на полу: только для тебя

Тина Кароль порадовала поклонников новым откровенным фотосетом в эффектном наряде. Кроме того, поп-дива заинтриговала подписью к снимкам.

Соответствующие кадры певица опубликовала на своей странице в Instagram .

Тина позировала в облегающем ярко-розовом платье в пол с пикантными разрезами в районе груди и живота. Звезда дополнила лук бежевыми босоножками на шпильке и красивой укладкой волнами, а также сделала эффектный макияж с темно-красной помадой.

На снимках Кароль запечатлена стоя, а также на полу в разнообразных позах, одна горячее другой. При этом можно хорошо разглядеть шикарные формы артистки.

Тина Кароль показала роскошные формы в томной съемке на полу (фото: instagram.com/tina_karol)

Подпись к фото также вызвала интерес и бурные обсуждения у поклонников.

"Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт", - загадочно написала Тина.

Фолловеры засыпали певицу комплиментами и принялись гадать, кому же посвящены эти строки. Не обошлось и без упоминания молдавского артиста Дана Балана, с котором Кароль приписывали роман.