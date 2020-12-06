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Тина Кароль в кожаном платье вскружила голову декольте и рассекретила свою диету: бекон вечером

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 09:57
Тина Кароль в кожаном платье вскружила голову декольте и рассекретила свою диету: бекон вечером Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица рассказала, кухню какой страны считает самой вкусной

Тина Кароль обожает эффектные наряды, которые подчеркивают ее аппетитные формы и сексапильные изгибы. Поклонники сходят с ума, наблюдая, как артистка меняет один брендовый наряд на другой и демонстрируя свою женственную фигуру. Так, певица появилась на записи программы "Мастер Шеф" на канале "СТБ" в кожаном платье по фигуре и очаровала судей и участников. Фото с украинской поп-дивой появилось на странице в Instagram ресторатора и бессменного члена жюри кулинарного шоу Эктора Хименеса-Браво.

Звезда выбрала наряд оттенка мокко длины миди с корсетным лифом. Платье подчеркнуло роскошную зону декольте певицы. Она выбрала босоножки в тон со шнуровкой вокруг изящной щиколотки. Певица красиво уложила волосы в объемные локоны и предпочла естественный макияж.

"Какая безумная энергетика идет от этой красавицы. Хорошо, что парень в проекте остался один, а то бы все голову потеряли и оставили бы нас голодными!" - подписал кадры с Тиной Эктор.

Тина Кароль в кожаном платье вскружила голову декольте и рассекретила свою диету: бекон вечером

Тина Кароль в кожаном платье вскружила голову декольте и рассекретила свою диету: бекон вечером

Тина Кароль в кожаном платье вскружила голову декольте и рассекретила свою диету: бекон вечером

Тина покорила красотой Эктора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Певица присоединились к судейской тройке и также оценили кулинарные шедевры участников. А также рассказала о своей системе питания. Тина придерживается кето-диеты. "Бекон можно съесть даже вечером. Сало есть полезно, только не соленое", - уточнила звезд.

"Самой вкусной" страной она назвала Англию: "Там все приспособлено для того, что ты современный человек и ты в динамике". А вот американскую кухню она считает невкусной. "Там нечего есть!" - высказалась звезда о посещении США.

Напомним, что ранее Тина Кароль восхитила гибкостью в провокационном наряде по фигуре.

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