Тина Кароль купила два огромных участка земли в глуши Карпат

Тина Кароль стала собственницей двух участков земли в Ивано-Франковской области

Украинская певица Тина Кароль приобрела два участка земли в горах. Оба находятся возле Верховины в Ивано-Франковской области, но в разных селах.

Как сообщает издание Strana, в конце августа артистка оформила право собственности на 2 гектара земли в поселке Быстрец урочища Росиш. Этот поселок довольно далеко от туристических маршрутов, но рядом Гаджинские водопады, полонина Веснарка и гора Поп-Иван. Еще один участок в 24,5 сотки Кароль приобрела в селе Ильцы, в долине реки Черный Черемош. Это в 7 километрах от поселка Быстрец. В Ильцах инфраструктура практически не развита, там есть один подъемник и несколько кафе. Местные жители сдают домики в аренду для отдыхающих. Рядом находится музей Гуцульской магии и дом-музей, в котором кинорежиссер Сергей Параджанов снимал легендарный фильм "Тени забытых предков".

По документам земельные участки предназначены для постройки жилого дома или общественных сооружений (например, гостиницы).

Тина Кароль призналась недавно в интервью для Катерины Осадчей, что стала много путешествовать по Украине с 12-летним сыном Веней и они весной 2020 года поднялись на Говерлу.

"Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются вниз к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другой стороны. Обычно, приезжала в Буковель, там концерты давала. А тут я поехала в поселки", - рассказала певица и добавила, что готова приехать в горы снова и возможно даже поискать там что-то для себя.

По данным спутников, земля Тины Кароль стоит пока пустая и никакого строительства на ней не начинали.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кароль "налетела с кулаками" на экс-участника "Танцев со звездами".

А также рассказывали о том, что Тина Кароль украсила обложку книги всемирно известного издания.