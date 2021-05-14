Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)

Популярная украинская певица Тина Кароль вместе со своим 12-летним сыном Вениамином отправилась на отдых , причем место артистка предпочла не раскрывать. Кроме пляжа, мама с сыном решились и на весьма экстремальное приключение - они попробовали дайвинг.

Отметим, что Тина редко видится с сыном, так как мальчик учится в Великобритании, так что звезда решила наверстать упущенное и насладиться совместным временем в райском уголке.

На видео, которые были также выложены в фан-паблике Кароль, артистка запечатлена в гидрокостюме на яхте - она готовится совершись смелый прыжок в воду с аквалангом за спиной. Также она показала Веню, который старательно учится правильно дышать под водой.

Исполнительница отметила, что посвящает свой прыжок премии YUNA 2021 – она победила сразу в троих номинациях: "Лучшая песня к фильму", "Лучший дуэт" с Юлией Саниной, "За вклад в развитие музыкальной индустрии".

"Мы посвящаем прыжки дайвинга премиям YUNA. Мы готовы к подвигу благодарности", – подписала видео Тина.

Кроме того, Кароль показала милое утро с сыном, который забавно зевает, а также, как Веня неплохо говорит по-французски.

После чего и вовсе вызвала пожар среди фанатов, выложив горячие селфи в расстегнутой белой блузке. Ракурс фото открыл отличный обзор на пышный бюст певицы. Она также не стала наносить макияж и восхитила поклонников натуральной красотой.

Тина Кароль сверкнула пышным бюстом на жарких фото с отдыха (фото: instagram.com/_fantina)

Свой восторг они поспешили выразить в комментариях.