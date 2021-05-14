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Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)

Новина українською →
Пятница 14 мая 2021 13:29
Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица Тина Кароль вместе со своим 12-летним сыном Вениамином отправилась на отдых, причем место артистка предпочла не раскрывать. Кроме пляжа, мама с сыном решились и на весьма экстремальное приключение - они попробовали дайвинг.

Яркими видео Кароль поделилась в своих Instagram-сториз.

Отметим, что Тина редко видится с сыном, так как мальчик учится в Великобритании, так что звезда решила наверстать упущенное и насладиться совместным временем в райском уголке.

На видео, которые были также выложены в фан-паблике Кароль, артистка запечатлена в гидрокостюме на яхте - она готовится совершись смелый прыжок в воду с аквалангом за спиной. Также она показала Веню, который старательно учится правильно дышать под водой.

Исполнительница отметила, что посвящает свой прыжок премии YUNA 2021 – она победила сразу в троих номинациях: "Лучшая песня к фильму", "Лучший дуэт" с Юлией Саниной, "За вклад в развитие музыкальной индустрии".

"Мы посвящаем прыжки дайвинга премиям YUNA. Мы готовы к подвигу благодарности", – подписала видео Тина.

Кроме того, Кароль показала милое утро с сыном, который забавно зевает, а также, как Веня неплохо говорит по-французски.

После чего и вовсе вызвала пожар среди фанатов, выложив горячие селфи в расстегнутой белой блузке. Ракурс фото открыл отличный обзор на пышный бюст певицы. Она также не стала наносить макияж и восхитила поклонников натуральной красотой.

Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном (видео)

Тина Кароль сверкнула пышным бюстом на жарких фото с отдыха (фото: instagram.com/_fantina)

Свой восторг они поспешили выразить в комментариях.

  • Вот это ракурс, я понимаю
  • Лучший ракурс однако
  • Лучше ракурса уже не будет, согласитесь что она лучшая!
  • Мы скучали за такой Тиной Григорьевной
  • Не перестаю наслаждаться фото- и видеоотчётом с отдыха Тины и Вени
  • Смотрим выше, девочки! Самая красивая
  • Взгляд прям в душу
  • Красуня
  • Отдых на полную грудь
  • Богиня

Ранее мы писали, что продюсер "Голоса країни" сделал заявление о "постановочном романе" Кароль и Балана.

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