Тина Кароль ошеломила неожиданным признанием: "влюблена, как дура"

Порпулярная украинская певица Тина Кароль не любит рассказывать о личном. Однако в новом интервью 36-летняя звезда неожиданно призналась, что безумно влюблена.

Такое откровение артистка сделала в программе "ЖВЛ" . Она отметила, что ей нравится периодическое состояние влюбленности, в котором она находится и сейчас.

"Я влюблена, как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я в нем пребываю периодически, даже если никому об этом не рассказываю", – призналась Кароль.

По словам Тины, для нее слово "любовь" имеет несколько другое значение.

"Необязательно же быть влюбленной в одного человека. У меня вообще слово "любовь" имеет другое измерение. Это не просто что-то физическое. Это ментальная влюбленность – и она постоянно", - добавила поп-дива.

В жизни певица считает себя дерзкой и требовательной.

"Я дерзкая. А как ты думала, что все вот это – "на нежном"? Нет! Я, конечно, тактичная, воспитанная, но дерзкая. Дерзкая – это не плохо. А как сегодня без этого? Я хочу большего. Требую большего, начиная с себя", – заявила исполнительница.



Кароль также призналась, что ей хочется стать мягче.



"Хочется. Ну и что? Перехочется", – сказала она, подчеркнув, что женщине важно быть рядом с мужчиной.

Но при этом женщина должна быть независимой.



"Но мужчина не должен давать женщине возможности, чтобы она размякла. Тогда эти отношения утонут в быту. То есть должна быть своя независимость – рядом, но у каждого должно быть свое пространство", – подытожила Тина.

Напомним, что в 2013 году умер муж певицы Евгений Огир, за которого она вышла замуж в 2008 году. Его не стало на 33-м году жизни из-за рака желудка. С тех пор сына Вениамина, который родился 18 ноября 2008 года, Тина воспитывает одна. Она не была замечена с ухажерами и утверждала, что можно жить полноценной жизнью и без мужчины, а главный мужчина в ее жизни - ее сын.

Однако два года назад после съемок шоу "Голос країни-9" фанаты заговорили о романе Тины Кароль и молдавского артиста Дана Балана. Парочка лишь подогревает слухи совместными фото и выступлениями, однако прямо эту тему не комментирует.

Тина Кароль и Дан Балан (фото: instagram.com/1plus1_ua)