Тина Кароль перевоплотилась в мужчину и поцеловала сама себя: провокационное видео

Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню "Хороший парень". В провокационном видео артистка перевоплотилась в мужчину и показала зажигательные движения в стиле хип-хоп, а также поразила страстным поцелуем.

Тина решилась на смелый эксперимент: в новой видеоработе едва ли можно узнать поп-диву в образе грабителя биткоинов. Она была одета в серый спортивный костюм оверсайз и оранжевую балаклаву на голове.

"Девушки всегда выбирают хороших парней, а любят плохих", - говорит певица.

Режиссером ролика стал Инди Хейт, который снял также нашумевший клип Кароль "Скандал".

"Я подумал, почему бы Тине не предстать в образе парня? Стать одним из грабителей, которые совершают кражу криптовалюты. Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа", - поделился Инди.

Особой изюминкой видео стало то, что Кароль появилась в нем сразу в двух ипостасях - парня-грабителя и соблазнительной тринити-герл из клипа "Скандал". В конце клипа она страстно поцеловала парня - а по сути, саму себя.

Тина Кароль предстала в образе мужчины в клипе "Хороший парень" (фото: пресс-служба певицы)

Хореограф-постановщик перформанса Марина Кущева рассказала, что несмотря на сложность манеры танца хип-хоп, в клипе Тина выполнила все элементы постановки без дублера.

Одновременно певица выпустила AR версию нового видео - трехмерное исполнение трека в дополненной реальности.