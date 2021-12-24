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Тина Кароль покорила проникновенным акустическим пением: в самое сердце

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Пятница 24 декабря 2021 15:31
Тина Кароль покорила проникновенным акустическим пением: в самое сердце Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно впервые призналась, почему ушла из "Танцев со звездами", порадовала поклонников необычным лирическим выступлением.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видеоролик, в котором покоряет акустическим пением.

Так, Тина расположилась перед камерой на фоне празднично украшенного камина. на артистке - брюки и рубашка болотного цвета, ее волосы распущены и выпрямлены, а на губах - фирменная красная помада.

Исполнительница сидит на высоком стуле перед микрофоном, а рядом - музыкант с гитарой. Она проникновенно поет песню под аккомпанемент гитары.

"Отрывок акустики, которая была на днях. Красивейшая песня "Любила", подаренная мне Максом Барских, и это навсегда", - подписала ролик Кароль.

Поклонники пришли в восторг от такого выступления любимой артистки и засыпали ее словами благодарности и восхищения в комментариях.

  • В самое сердце, это невероятно красиво, так прониклась, что пошли слёзы и мурашки
  • Мурашки всегда были и будут от этой песни и исполнения, обожаю акустику и надеюсь на ещё парочку, хотя бы, таких атмосферных эфиров
  • Это шикарно!
  • Так откровенно, так по-настоящему честно и глубоко, трогает до мурашек
  • Особенная, проникновенная до глубины души песня, очень рады были ее услышать
  • Під час цієї пісні і виконанні, сльози завжди на очах. Це дуже красиво і так ніжно
  • Неймовірна пісня і виконання таке ж, рай для вух. Хочеться ще такого ж концерту, час пролетів дуже швидко
  • Господи, это исполнение сводит меня с ума. Мурашки по всему телу
  • Неймоверно красиво и очень атмосферно
  • Она в Самом сердечке. Задело все струны души. Невероятно и очень нежно

Ранее мы писали, что томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети.

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