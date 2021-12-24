Тина Кароль покорила проникновенным акустическим пением: в самое сердце
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно впервые призналась, почему ушла из "Танцев со звездами", порадовала поклонников необычным лирическим выступлением.
На своей странице в Instagram певица опубликовала видеоролик, в котором покоряет акустическим пением.
Так, Тина расположилась перед камерой на фоне празднично украшенного камина. на артистке - брюки и рубашка болотного цвета, ее волосы распущены и выпрямлены, а на губах - фирменная красная помада.
Исполнительница сидит на высоком стуле перед микрофоном, а рядом - музыкант с гитарой. Она проникновенно поет песню под аккомпанемент гитары.
"Отрывок акустики, которая была на днях. Красивейшая песня "Любила", подаренная мне Максом Барских, и это навсегда", - подписала ролик Кароль.
Поклонники пришли в восторг от такого выступления любимой артистки и засыпали ее словами благодарности и восхищения в комментариях.
- В самое сердце, это невероятно красиво, так прониклась, что пошли слёзы и мурашки
- Мурашки всегда были и будут от этой песни и исполнения, обожаю акустику и надеюсь на ещё парочку, хотя бы, таких атмосферных эфиров
- Это шикарно!
- Так откровенно, так по-настоящему честно и глубоко, трогает до мурашек
- Особенная, проникновенная до глубины души песня, очень рады были ее услышать
- Під час цієї пісні і виконанні, сльози завжди на очах. Це дуже красиво і так ніжно
- Неймовірна пісня і виконання таке ж, рай для вух. Хочеться ще такого ж концерту, час пролетів дуже швидко
- Господи, это исполнение сводит меня с ума. Мурашки по всему телу
- Неймоверно красиво и очень атмосферно
- Она в Самом сердечке. Задело все струны души. Невероятно и очень нежно
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