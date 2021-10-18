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Тина Кароль прогулялась по Лондону с 12-летним сыном: уже выше мамы

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Лондон, Понедельник 18 октября 2021 12:34
Тина Кароль прогулялась по Лондону с 12-летним сыном: уже выше мамы Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Украинская поп-дива Тина Кароль прилетела в Великобританию в гости к сыну Вениамину. 12-летний наследник певицы уже несколько лет живет и учится за границей, а с мамой видится только на каникулах.

В своих Instagram-историях артистка поделилась редкими фото с сыном, сделанными на прогулке по Лондону.

На снимках Тина запечатлена в повседневном образе и без макияжа. Она сделала милое селфи с Веней в машине.

Тина Кароль прогулялась по Лондону с 12-летним сыном: уже выше мамы

Также Кароль показала фото с сыном на фоне Тауэрского моста, при этом она трогательно обнимает его за плечи.

Тина Кароль прогулялась по Лондону с 12-летним сыном: уже выше мамы

Тина Кароль поразила новыми кадрами с подросшим сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

"Девочки, только с моего разрешения", – шутливо подписала снимок певица, намекая на то, что скоро у Вениамина явно появятся поклонницы.

Отметим, что в ноябре этого года ему исполнится 13 лет.

Фото были опубликованы на фан-странице Кароль в Instagram, и поклонники остались поражены, как сильно вырос мальчик.

  • Какие хорошие
  • Тіна, чекай невістку
  • Веня уже выше Тины
  • Просто сын...просто родной...просто тепло
  • Какое счастье, когда рядом ребенок
  • Лапочки
  • Веня - любовь и семья!
  • Богатырь уже Огирь
  • Такі хороші
  • Вот джигит!

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношениях с 12-летним сыном Вениамином и своих методах воспитания.

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