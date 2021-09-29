Тина Кароль рассекретила свои утренние ритуалы и назвала любимые страны

Украинская певица Тина Кароль рассказала о своих любимых местах и рассекретила утренние ритуалы и вредные привычки.

На личном YouTube-канале звезда опубликовала видео , в котором раскрыла интересные факты о себе.

Так, артистка поделилась, что она делает, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Тина ежедневно встает в 5.15 утра, чтобы встретить рассвет. "Это включает, заряжает и вдохновляет", - отметила певица.

Далее обязательно следует спорт - скакалка, йога и пресс. "Во время спорта слушаю свежие демки, музыку из тура. Третий пункт утреннего ритуала - после тренировки выпиваю пол литра воды. Такое утро - это динамо машина для успешного дня!" - призналась Кароль.

Тина Кароль рассказала, что любит встречать рассвет (фото: instagram.com/tina_karol)

На завтрак она выбирает полезные продукты, в топ-3 входит гуакамоле, авокадо и киноа. Звезда добавила, что любит кофе.

Певица также назвала 3 самых любимых места в Киеве: "Это мой дом, это звукозаписывающая студия, а также причал у Днепра".

Среди всех стран, впечатливших певицу в путешествиях, отметила Намибию, Исландию и США.

"Это те страны, где я была и которые я вам рекомендую. В других странах тоже все прекрасно и круто. Но, очевидно, что поразили меня именно эти три страны. Мои впечатления разные: и хорошие, и средние, и не очень", - сказала Кароль.

Также исполнительница откровенно рассказала о своих вредных привычках - Тина призналась, что у нее есть синдром отличницы, педантичность и перфекционизм.

По словам певицы, для нее самым любимым мужским именем является Вениамин, которое пришло к ней во сне и так она назвала своего сына.