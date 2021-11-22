Тина Кароль с сыном в Британии очаровали появлением в вышиванках

Недавно сын Тины Кароль Вениамин отпраздновал 13-летие. Звездная мама показала фото с подросшим именинником, ведь специально по такому случаю прилетела в Великобританию, где живет и учиться ее наследник. В Лондоне мальчик с 8 лет, он живет в укаинской семье, где чтят и придерживаются национальных традиций, поэтому Веня не забывает о корнях и трепетно относиться к вопросу национальной принадлежности. Он учится танцевать гопк, играет на брабанах и поет народные песни.

Так, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы звезда опубликовала в Instagram Stories пару атмосферных фото.

Мама и сын запечатлены в традиционных украинских вышиванках. Один из снимков певица коротко подписала, поздравив всех с Днем Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября. Тина Кароль с сыном Вениамином надели вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol) Стоит отметить, что певица провела весь день с сыном. Утром они пошли на воскресную службу, ведь подросток посещает местную воскресную школу и даже иногда помогает священнику как пономарь. Затем артистка проводила мальчика в Центр украинской общины в городе Дерби.