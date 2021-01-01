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Тина Кароль с сыном показала нетрадиционное праздничное утро в Карпатах: сверните со стереотипов

Новина українською → Пятница 01 января 2021 19:59
Тина Кароль с сыном показала нетрадиционное праздничное утро в Карпатах: сверните со стереотипов Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль с сыном Вениамином, который прилетел из Британии на зимние каникули, отправилась в Карпаты. Во время весеннего карантина мама и мальчик побывали в этом живописном уголке Украины и, после чего певица приняла решение купить там землю – так ее впечатлили местные красоты. Теперь Веня с удовольствием расположился у камина в плетеном кресле и увлеченно смотрел рождественский фильм, а мама тихо, чтобы сын не увидел, снимала его со спины.

Душевными видео своего умиротворяющего досуга с видом на горы певица поделилась в Instagram.

Также Тина появилась перед поклонниками в непривычном образе. Она надела уютное худи пастельного оттенка мокко и оригинальную ветрозищитную шапку-шлем горчичного оттенка.

Утро первого дня нового года Тина начала со спортивной активности. Она показала, как прыгает через скакалку, звучит легкий лаундж, а рядом тлеют дрова. Видео певица сопроводила необычным поздравлением-размышлением для поклонников.

"С Новым годом! Обновления, восторга. Все мечты – это вы. Мечтайте смело. Не плачьте по пустякам, плачьте по-крупному. Не смейтесь с других, смейтесь с себя! Удача за углом, сверните со стереотипов. Я люблю, даже если вы не любите меня. Вы есть все, и в то же время все не есть вы. С Новым годом, мои свои!" - оставила она философское послание для поклонников.

Напомним, что ранее Тина Кароль высказалась о митингах под Кабмином с участием украинских исполнителей.

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