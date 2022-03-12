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Тина Кароль в Варшаве рассказала, как ее родители бежали из Киева: "папа плакал"

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 21:57
Тина Кароль в Варшаве рассказала, как ее родители бежали из Киева: "папа плакал" Тина Кароль на митинге в Польше (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Дмитрий Войналович

Певица Тина Кароль сейчас пребывает в Варшаве, где она регулярно участвует в митингах против войны России с Украиной. А ее родители Григорий Самуилович и Светлана Андреевна - до сих пор на родине. Хотя им и пришлось уехать из Киева.

Об этом артистка рассказала в интервью каналу "Настоящее время".

По словам Тины, ее родители были вынуждены уехать из столицы, так же, как когда-то ее бабушка бежала из Киева, спасаясь от немецких захватчиков во время Второй мировой войны.

"Мои родители сейчас в Украине, сбежали из Киева. Как когда-то убегала моя бабушка еврейка от нацистов. Папа плакал, говорил: "Моя мама так убегала". Стрелять в Бабий Яр снова - это двойное убийство", - рассказала Кароль.

Тина Кароль в Варшаве рассказала, как ее родители бежали из Киева: &quot;папа плакал&quot;

Тина Кароль с родными людьми (фото: instagram.com/tina_karol)

"Дети рождаются в метро, когда рядом сидят другие дети. Это новый фашизм. Так уничтожить себя... Россияне, не бойтесь, вас больше, чем милиционеров. Им не хватит на вас сил и управы. Будьте свободны. Мы будем держать свою страну в своих руках. И все равно победа за нами", - добавила певица.

Заметим, что 12 марта Тина Кароль в Варшаве в очередной раз вышла на митинг.

Во время шествия по улице города она говорила о бесчинствах, которые творят россияне на территории Украины.

"Украинцы имеют право на самоидентификацию. Каждый ребенок на свете имеет право на счастливую жизнь. Убивая детей - убивают нацию! Мы этого не допустим, не позволим никогда. Только в единстве мы можем достичь свободы для наших детей, свободы выбора для наших наций, ведь мы - свободные!" - сказала звезда на митинге.

Добавим, что известие о вторжении России в Украину застала Тину Кароль, когда она находилась в женском монастыре в Греции.

Сразу после того, как певица узнала о нападении РФ, она вернулась в Киев.

Но когда возле ее дома прогремел взрыв, то решила эвакуироваться в Польшу.

Тина Кароль в Варшаве рассказала, как ее родители бежали из Киева: &quot;папа плакал&quot;

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее мы писали, что фанаты просят Джереми Реннера сыграть Зеленского в будущем фильме о вторжении РФ в Украину.

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Тина Кароль Вторжение России в Украину
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