Тина Кароль восхитила натуральной красотой на фото без макияжа

Знаменитая певица Тина Кароль, которая недавно рассекретила свою диету , поделилась в сети весьма откровенным кадром. Артистка решила показать свою натуральную красоту и выложила фото лица без капли макияжа.

Тина сделала селфи, позируя в черной майке и с немного растрепанными распущенными волосами. Артистка не стала наносить косметику, так что можно хорошо рассмотреть ее натуральное лицо. При этом она нежно и несколько грустно улыбается.

"Начнем", - загадочно подписала фото Кароль.

Тина Кароль показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники звезды делятся впечатлениями от ее фото без макияжа на фан-страничках Кароль.

Природна краса також чарівна

Красавица!

Милая девочка!

Настоящая, а значит прекрасная!!!

Хорошенькая, но уставшая.

Гарна!!!

Чому сумна?

Также певица поделилась мини-видео на своей страничке, которым к радости фанатов анонсировала выход нового альбома. Он будет называться "Красиво" и будет выпущен уже 2 апреля.

"В тебе все сводит меня с ума КРАСИВО. 2 апреля на стриминговых площадках", - написала Тина.

"Мы начинаем новую эру высокого стиля", - добавила певица в комментариях.